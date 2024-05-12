Нашли тело в шахте лифта: как сложилась жизнь режиссера «Девчат» Юрия Чулюкина

Какие три главные тайны унес с собой знаменитый артист?

Успех картин «Девчата» и «Неподдающиеся» сделал режиссера Юрия Чулюкина знаменитым не только во всем СССР, но и за рубежом. Его талант в свое время оценили иностранные критики, а советский зритель разбирал его творения буквально на цитаты.

Однако его режиссерские способности пришли к нему с достаточно высокой ценой: его рождение, жизнь и даже смерть оказались окутаны множеством вопросов. И даже он сам знал ответ вовсе не на каждый из них.

Тайна рождения

Юрий Чулюкин родился 9 ноября 1929 года. К искусству он был причастен с самого детства, ведь его мать была режиссером в Большом театре.

Несмотря на то, что мальчик носил фамилию мужа мамы, вокруг семьи разрастались слухи о том, что его настоящим отцом является актер Михаил Астангов. Он был ее преподавателем в ГИТИСе.

Окружающих поражало внешнее сходство мальчика с артистом. Тем не менее, эта тема была в семье табуирована.

Михаил Астангов. Мастюков Валентин, Ковригин В / ТАСС

«Говорили, что Юра — не сын Степана Чулюкина. Не знаю, но Юра был очень похож на знаменитого актера Михаила Астангова, у которого моя свекровь училась в ГИТИСе. Однажды мы с Юрой зашли в магазин „Армения“ на Тверском бульваре и встретили Михаила Федоровича. Чулюкин замер и долго-долго на него смотрел. Одно лицо! Но Юра и свекровь со мной никогда не говорили на эту тему, она была закрыта», — призналась в одном из интервью актриса Наталья Кустинская, первая жена Чулюкина.

Стоит упомянуть, что в официальных браках, в которых сам Астангов был зарегистрирован, детей у него не было. Единственным кровным наследником, предположительно, можно было считать именно Чулюкина, однако и сам актер данный факт не комментировал.

Тюремный срок

Всплеск волнений, связанных с его прошлым, вылился в подростковый бунт, которого Юрий не смог избежать. В результате он оказался в компании, которая привела его к серьезным последствиям — одна из выходок группы закончилась убийством, и Юрия посадили в тюрьму.

Что произошло дальше, остается загадкой, но существуют две версии: либо Юрий был оправдан и освобожден, либо его обвинили как соучастника и он все-таки отбыл небольшой срок, после чего был освобожден. Эта тяжелая тюремная система оставила глубокий след в его душе, заставляя его бояться участия в противозаконной деятельности.

Отбывая свое наказание, Юрий Чулюкин получил на всю оставшуюся жизнь проблемы с почками. Вероятно, это стало последствием драк между ним и другими уголовниками.

Кадр из х/ф «Неподдающиеся реж.: Юрий Чулюкин, 1959 г.

Уйдя от страшного прошлого, Юрий нашел убежище в Центральном детском театре Москвы, где начал карьеру ассистента художника. Он посвятил этому месту несколько лет жизни, пытаясь стереть из памяти предыдущие испытания.

Затем, развивая свое мастерство, он проводил кружок художественной самодеятельности на заводе киноаппаратуры, чувствуя признание и успех в своем творчестве. Вскоре Чулюкин решился на новый вызов — он поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии на режиссерский факультет, выбрав для себя мастерскую Александрова и Чиаурели.

Первые успехи

Завершив учебу, он сделал успешную карьеру на телевидении, создав множество документальных фильмов, однако его настоящая любовь была в игровом кинематографе, и он оставался верен своему призванию всю жизнь.

В 1958 году у Юрия появилась возможность реализовать свою мечту — он присоединился к студии «Мосфильм». Ему поручили снять комедию «Неподдающиеся».

Она же и стала его дебютным значимым проектом в карьере. Фильм повествует о перевоспитании заводских лентяев Грачкина и Громобоева, та как поведение их угрожало социалистическому соревнованию.

Чулюкин собрал отличный актерский ансамбль, среди артистов — Юрий Белов, Алексей Кожевников и Надежда Румянцева. Этот фильм является истинным проявлением таланта режиссера.

На кинофестивале в Минске в 1960 году дебютный фильм Чулюкина был награжден первой премией, вторую (за лучшую женскую роль) получила Румянцева, а приз за лучшую мужскую роль достался Белову.

Это был невероятный успех. Лента понравилась зрителям, и многие ее цитаты стали популярными.

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Кадр из х/ф «Девчата. реж: Юрий Чулюкин, 1962 г.

После той победы Чулюкин был назначен для съемок фильма «Девчата» (сценарист — Борис Бедный). Этот проект оказался более сложным, в нем участвовало много актеров, и съемки проходили в разных местах.

Однако режиссер успешно справился с задачей. На кинофестивале в Эдинбурге фильм был награжден почетным дипломом. Кроме того, на Каннском кинофестивале картина также получила почтенную награду в категории кино для молодежи.

В родной стране фильм оказался недооцененным, и партийная элита отнеслась к нему как к слишком домашнему и простому, присвоив лишь третью прокатную категорию. Тем не менее, это не помешало фильму стать популярным и привлекать зрителей, даже если его показывали в маленьких кинотеатрах днем в рабочие часы.

Разочарование в браке

© РИА Новости / П. Колесников

Семейная жизнь в судьбе Чулюкина стала не самым радостным эпизодом. Он был женат на Наталье Кустинской.

Из-за ярких темпераментов пара не смогла сохранить отношения. Режиссер сильно ревновал красавицу-супругу. По этой причине от не давал ей главные роли в своих работах.

В итоге пара развелась, по наиболее распространенной версии — из-за измены со стороны Юрия. Кустинская подала на развод, уйдя от него тихо и без скандала.

Кадр из х/ф «Как стать счастливым». реж: Юрий Чулюкин, 1985 г.

Второй его супругой стала Людмила Смирнова. Она снялась в нескольких картинах знаменитого мужа. Было ли счастье в их совместной жизни — сказать нельзя наверняка.

Тайна гибели

Главной тайной в судьбе Чулюкина стала его смерть на 57-м году жизни. Он полетел в составе делегации представлять свой фильм «Поговорим, брат…» в Мозамбик.

Там, 7 марта 1987 года, в шахте лифта гостиницы его обнаружили без признаков жизни. В советской прессе обстоятельства гибели режиссера старались никак нее поднимать.

Местное следствие склонялось к версии о том, что режиссер якобы свел счеты с жизнью. Спустя много лет подробностями злополучного вечера поделилась актриса Инна Макарова.

«В гостинице у лифта он заступился за советскую актрису Ирину Шевчук (участницу недели советского кино, которая стала объектом приставаний африканцев). Думаю, из политических соображений расследования не было!» — такую версию высказала артистка.

Смерть актера так и не получила никакой официальной огласки и по сей день остается загадкой. Следствие также не исключило версию о том, что мог произойти несчастный случай.

Детей у режиссера, по официальным данным, нет. Известно, что у первой супруги Чулюкина случился выкидыш.

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