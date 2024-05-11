Жительница Петербурга рассказала о недавнем ДТП с участием водителя упавшего в Мойку автобуса

Авария произошла 11 апреля, а через месяц очередной его рейс обернулся трагедией.

Жительница Петербурга Анна Новгородова рассказала 5-tv.ru об аварии, виновником которой стал водитель утонувшего в реке Мойке автобуса. ДТП произошло 11 апреля — в тот злополучный день женщина ехала со своей подругой по Звенигородской улице.

В какой-то момент она остановилась перед светофором, а потом в ее стоящий автомобиль врезался автобус. Новгородова соблюдала дистанцию, а потому соседние машины и проходившие мимо люди не пострадали.

«Очень сильный удар, неожиданный. Меня толкнуло вперед, но благодаря дистанции я ни в кого не врезалась. Когда я вышла из машины, был шок, потому что неожиданно… На ровном месте! Водитель вышел без извинений: „Вы затормозили резко, я не успел“. Я говорю, я вообще не тормозила, я стояла, никуда не ехала», — говорит петербурженка.

По ее словам, как только она и водитель автобуса оказались в отделении ГИБДД и заполнили необходимые документы, водитель устроился поудобнее и просто заснул. К слову, после трагедии на Поцелуевом мосту супруга мужчины говорила журналистам, что его заставили выйти на работу после 20-часовой смены.

Он вернулся с работы в два часа ночи, а в половину восьмого утра уже отправился на рейс. В обслуживающей автобус компании «Такси» при этом заявляли, что шофер попал в аварию на пятом часу смены, а перед ее началом он проходил медосмотр.

«Вокруг народ, а он сидит спит. Ну часть постоял, а когда было место сесть, он взял и уснул. Конечно, время было позднее, но мне на стрессе не уснуть было. Будто ничего у него не произошло. Приехал комиссар из автопарка, все освидетельствовал, пофотографировал и уехал», — рассказала Новгородова.

Водитель признал свою вину 11 апреля, комиссар от его компании также не стал спорить при освидетельствовании. Страховая назначила Новгородовой выплаты, денег она все еще ждет и надеется приступить к ремонту автомобиля после майских праздников.

При этом 10 мая женщина увидела в СМИ сообщение об аварии на Мойке. Затем она обратила внимание на фото водителя и сразу узнала его.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в Мойку.