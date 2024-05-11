В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в Мойку

В Петербурге задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в Мойку. Об этом сообщили в СК России.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», — говорится в заявлении.

Он, согласно должностной инструкции, должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей.

По версии следствия, водителю, чей автобус упал в Мойку, в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате нее погибли семь человек. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге.