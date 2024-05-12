Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци внезапно умер в горах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 62 0

Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер во время похода в горы в возрасте 55 лет

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци внезапно умер в горах

Фото: www.globallookpress.com / Bernd WeiÃŸbrod

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У политика остались супруга и трое взрослых детей.

Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци внезапно скончался в горах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Как сказано в заявлении, известие о смерти политика шокировало коллег. Канцлер Виктор Росси выразил соболезнования близким и родственникам политика.

Симонацци было 55 лет, покойный был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года. С 1 января 2009 года он присутствовал на заседаниях правительства и, в частности, вел протоколы.

В Федеральной канцелярии он возглавлял несколько отделов и президентскую службу. Коллеги называют Симонацци госслужащим в лучшем смысле этого слова — благодаря нему информационная деятельность совета велась на современном уровне.

«Под его руководством коммуникация стала профессиональной и оцифрованной. Он настойчиво укреплял координацию и сделал ее неотъемлемой частью деятельности правительства… Вся федеральная администрация теряет замечательного человека и прекрасного коллегу», — сказано в сообщении.

Симонацци любил отдыхать в горах. В пятницу, 10 мая, он потерял сознание во время похода и умер.

У политика остались жена и трое взрослых детей. Родные покойного просят прессу с уважением отнестись к их горю и не беспокоить звонками и вопросами.

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