В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку после полицейской погони

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 71 0

Несколько школьников погибли.

В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку после полицейской погони

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd MŠrz

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В Ленинградской области автомобиль с пятью пьяными подростками съехал в реку Рощинка. Двоим школьникам удалось выбраться, еще двое погибли, тело пятого подростка еще не нашли. По информации 5-tv.ru за машиной с 15-летним водителем следовал наряд ДПС.

В ночь на 12 мая в поселке Рощино автомобиль Skoda Octavia ехал по дороге, нарушая правила и создавая угрозу для окружающих. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, но подростки возраста от 14 до 16 лет просьбу проигнорировали. Иномарка увеличила скорость и скрылась. После чего полицейские бросились в погоню.

«Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку», — говорится в заявлении МВД.

Еще трое подростков остались в машине, в том числе и 15-летний водитель. Установлено, что школьники были пьяны. В ходе спасательных работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить сам автомобиль и тела двух подростков. Третьего подростка продолжают искать. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, как подростки смогли купить спиртное и откуда взяли машину.

Известно, что первый выживший — 16-летний Николай, который отделался травмой головы, плеча, ссадинами и переохлаждением. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Второй выживший — 14-летний Матвей, у него также травма головы, закрытый перелом левого бедра, ссадины и переохлаждение. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что людей из упавшего в Мойку автобуса пришлось доставать из ледяной воды.

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