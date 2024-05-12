«Закончил жизнь в аду»: появились подробности последних дней Зайцева

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Экс-директор Зайцева Головин: перед смертью кутюрье был в критическом состоянии

«Закончил жизнь в аду»: появились подробности последних дней Зайцева

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева бьет тревогу — он утверждает, что наследники великого модельера губят его бизнес.

Экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал в эфире телешоу о критическом состоянии кутюрье перед смертью.

По словам мужчины, Зайцев находился в аду. Боли были настолько сильными, что даже обыкновенное питье воды оборачивалось страданиями. Головин отметил, что не понимает, как можно было переносить такие мучения.

«Он терпел в конце жизни такую боль. Я не знаю, кто выдержать может такую боль. Он даже не мог сделать глоток воды, аж голову заворачивало, так болели зубы», — сказал директор.

Он также рассказал о том, что Вячеслав переживал из-за плохих отношений с сыном. Он очень хотел помириться с ним, но так и не удалось.

Младший Зайцев и после смерти отца якобы не стал проявлять к нему уважения и усердно гробит его бизнес. Николай Головин сообщил, что Егор с дочкой Марией хотят просто продать все, что так долго и усердно строил кутюрье.

Еще при его жизни они продали кабинет модельера, но, по словам Головина, не дали кутюрье ни рубля. Последние месяцы он доживал в бедности и страданиях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что родные забыли о годовщине смерти Вячеслава Зайцева.

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