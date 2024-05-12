Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 13 0

Прохор Шаляпин: мне нравится группа НЛО и Валя Карнавал

Фото, видео: Виноградов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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С кем певец сам бы посотрудничал и кто ему импонирует больше всего?

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал специально для 5-tv.ru, с кем бы посотрудничал из молодых артистов. По его мнению, многим юным знаменитостям не хватает базовых знаний и образования.

«Мне очень нравится Валя Карнавал, группа НЛО. Конечно, молодежи не хватает немножко образованности, каких-то базовых данных, но в принципе в молодости харизма берет свое. Я думаю, что ребята подтянутся и потом все упущенное узнают и освоят», — признался артист.

По его словам, образование также не имеет значения, если у человека нет таланта. Если он есть, то стоит подтянуть и свои знания.

Кроме того, певец признался, что сам считает себя «с приветом». Он пожаловался на перепады настроения из-за погоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин заявил о необходимости давать молодым дорогу на сцене. По его словам, наша страна «богата на талантливую молодежь».

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