Новый национальный проект по экономике запустят в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Новак: Россия будет переходить к новой модели экономического развития

Новый национальный проект по экономике запустят в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Планируется переход к новой модели. На чем она основана?

В России в ближайшее время будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» для достижения национальных целей. Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера, и. о. зампредседателя правительства Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

Он добавил, что планируется переход России к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения.

«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект „Эффективная и конкурентная экономика“, это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект», — сказал Новак.

Ключевые задачи топливно-энергетического комплекса — обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализация экспортного потенциала, добавил политик.

Производство продукции нужно сделать таким, чтобы оно развивало, поддерживало и обеспечивало бы не только предприятия российской внутренней экономики и промышленности, но и населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что программу маткапитала продлят до конца 2030 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил эффективность, которую доказал этот инструмент. Он также добавил, что для молодых родителей имеет большое значение вопрос жилья, и часто материнский капитал используется именно для его решения.

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Новый национальный проект по экономике запустят в России

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