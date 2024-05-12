Суд арестовал водителя слетевшего с моста автобуса в Петербурге

Сколько лет лишения свободы ему грозит?

Рахматшоха Курбонова - водителя, слетевшего с моста автобуса в Санкт-Петербурге, заключили на два месяца под стражу.

Следствие обвинило его в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель более двух людей. Теперь Курбонову грозит до семи лет колонии.

Корреспондент 5-tv.ru из зала суда сообщает, что обвиняемый признал свою вину. Водитель рассказал, что жал на педаль тормоза перед падением автобуса в реку Мойку.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

Правоохранители уже допросили водителя в качестве подозреваемого. По предварительным данным, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что при падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха».