Суд арестовал водителя слетевшего с моста автобуса в Петербурге

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 26 0

Водитель попавшего в ДТП автобуса в Санкт-Петербурге признал свою вину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сколько лет лишения свободы ему грозит?

Рахматшоха Курбонова - водителя, слетевшего с моста автобуса в Санкт-Петербурге, заключили на два месяца под стражу.

Следствие обвинило его в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель более двух людей. Теперь Курбонову грозит до семи лет колонии.

Корреспондент 5-tv.ru из зала суда сообщает, что обвиняемый признал свою вину. Водитель рассказал, что жал на педаль тормоза перед падением автобуса в реку Мойку.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

Правоохранители уже допросили водителя в качестве подозреваемого. По предварительным данным, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что при падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха».

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