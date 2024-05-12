Военные РФ сбили украинский самолет Миг-29

Минобороны РФ: Российская ПВО сбила четыре вертолета Ми-24 и один Ми-8 ВСУ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Система ПВО также уничтожила четыре вертолета Ми-24 и один Ми-8 ВСУ.
Российская армия за сутки уничтожила четыре вертолета Ми-24, а также самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ, об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе спецоперации.
Кроме того, были перехвачены 36 украинских БПЛА, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, а также 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские бойцы освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении.
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