ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 118 0

Армия России активно продвигается в Харьковской области.

ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские бойцы освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Подразделения группировки «Север» продолжают теснить противника вглубь области. В городе Волчанск уничтожены живая сила, опорники, вражеская техника 14-й механизированной, а также двух бригад теробороны ВСУ.

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