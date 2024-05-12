ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец

Российские бойцы освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Подразделения группировки «Север» продолжают теснить противника вглубь области. В городе Волчанск уничтожены живая сила, опорники, вражеская техника 14-й механизированной, а также двух бригад теробороны ВСУ.