«У нас непонятный статус»: ЮрКисс об отношениях с Люсей Чеботиной

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 131 0

ЮрКисс подтвердил слухи о расставании с Люсей Чеботиной

«У нас непонятный статус»: ЮрКисс об отношениях с Люсей Чеботиной

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Пара продолжает работать вместе, несмотря на любовный разлад. Неужели, воссоединение возможно?

Певец ЮрКисс рассказал на популярном YouTube шоу о расставании с Люсей Чеботиной.

Разрыв пары поклонники заметили давно, но официального подтверждения не было. Наконец-то знаменитость прокомментировал давно ходившие слухи. Он объявил, что их отношения с Чеботиной завершены.

«Мы с Люсей сейчас не общаемся. Отношения сохранились рабочие — есть коммуникация лейбла и артиста Люси Чеботиной», — сказал ЮрКисс.

Певец с теплом вспоминает бывшую возлюбленную. Он рассказал, что девушка многому его научила и между ними было много ярких моментов. ЮрКисс также отметил, что основой их отношений было взаимопонимание. Ребята увлекаются одним делом и хорошо друг друга понимали.

Ничего серьезного для разрыва не было. Просто спустя какое-то время они начали остывать и перестали ладить.

Он также рассказал, что на данный момент не понимает входит ли Люся до сих пор в их лейбл, так как она работает и с другими людьми, сотрудничество с которыми не было оговорено.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чеботина призналась в неудачном изменении своей внешности.

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