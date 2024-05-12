Трагическое ДТП: умер участник Олимпийских игр Игорь Сысоев

Пассажирка, находившаяся в транспортном средстве, выжила и госпитализирована в больницу.

Участник Олимпийских игр Игорь Сысоев погиб в результате ДТП. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации триатлона России.

«Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», — говорится в заявлении организации.

Авария произошла в районе 10:30 на трассе «Новороссийск-Керчь» в Краснодарском крае. Спортсмен выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «SITRAK». Ему было 43 года.

На пассажирском сидении его машины сидела 22-х летняя триатлонистка Анастасия Звягина.

Игорь Сысоев был участником сразу двух сезонов Олимпийских Игр, которые прошли в Афинах и Пекине. Спортсмен является обладателем Кубка Европы 2007 года. В 2005 году он стал чемпионом России. С 2017 года работал главным тренером сборной России по триатлону.

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