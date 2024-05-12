Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Ранее он занимал должность замруководителя Контрольного управления президента.

Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Борис Ковальчук занимал должность заместителя руководителя Контрольного управления президента, а до этого возглавлял «Интер РАО».

Он был одним из кандидатов на должность председателя Счетной палаты в списке, который был предложен главе государства Советом Федерации. Кроме Ковальчука в тройку входили также экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и Галина Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил назначить министром обороны и. о. первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Также сообщается, что глава государства предложил переназначить Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева на должности министра иностранных дел и главы МВД.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Блинкен заявил о «всевозможных» усилиях США для ускорения поставок Украине
22:09
Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ
22:00
Путин предложил переназначить Колокольцева и Лаврова главами МВД и МИД
21:55
Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты
21:50
Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области
21:50
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ 

Сейчас читают

Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина
Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину
Сатанинский шабаш и полуголые пляски: почему конкурс «Евровидение-2024» провалился с треском
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео