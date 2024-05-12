Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Борис Ковальчук занимал должность заместителя руководителя Контрольного управления президента, а до этого возглавлял «Интер РАО».

Он был одним из кандидатов на должность председателя Счетной палаты в списке, который был предложен главе государства Советом Федерации. Кроме Ковальчука в тройку входили также экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и Галина Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил назначить министром обороны и. о. первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Также сообщается, что глава государства предложил переназначить Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева на должности министра иностранных дел и главы МВД.