Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 361 0

Накануне стало известно, что и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов покинет свой пост в правительстве в связи с переходом на новую работу.

Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны и. о. первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Также сообщается, что глава государства предложил переназначить Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева на должности министра иностранных дел и главы МВД соответственно.

Накануне стало известно, что исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов покинет свой пост в связи с переходом на новую работу, а на его место будет назначен Денис Мантуров, который в прошлом составе правительства был зампредом и главой Минпромторга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитеты Госдумы поддержали кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Блинкен заявил о «всевозможных» усилиях США для ускорения поставок Украине
22:09
Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ
22:00
Путин предложил переназначить Колокольцева и Лаврова главами МВД и МИД
21:55
Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты
21:50
Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области
21:50
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ 

Сейчас читают

Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина
Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину
Сатанинский шабаш и полуголые пляски: почему конкурс «Евровидение-2024» провалился с треском
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео