Всего одна ложка в день: назван продукт, который вызывает рак желудка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Gastric Cancer: злоупотребление соли повышает риск развития рака желудка на 39%

Всего одна ложка в день: назван продукт, который вызывает рак желудка

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Ученые на протяжении 11 лет следили за стоянием нескольких тысяч пациентов, чтобы сделать такой вывод.

Ученые предупреждают — стоит несколько раз подумать, прежде чем досаливать пищу, ведь исследование показало, что чрезмерное потребление соли увеличивает риск возникновения рака желудка на 39%. Об этом пишет Gastric Cancer.

В Венском медицинском университете провели исследование, в рамках которого удалось установить взаимосвязь между развитием онкологии и пристрастием к соленой пище. Опыт продолжался на протяжении целых 11 лет, а отслеживать пришлось историю болезни более 471 тысячи человек.

Ученые выяснили, как часто они едят соленую еду или досаливают ее. В результате удалось установить, что те, кто чаще использовал солонку за столом, оказались более подвержены раку желудка.

При этом отмечается, то отказ от соли не станет профилактикой онкологического заболевания.

В среднем человек в день употребляет около 3,4 миллиграмма соли. Чайная ложка содержит 2,3 миллиграмма, что является нормой, установленной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 

Ранее 5-tv.ru писал, как с помощью генной терапии можно победить болезни.

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