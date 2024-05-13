Алексей Чумаков: «Я ненавижу будущих мужей своих дочерей уже сейчас»

Сейчас девочки совсем маленькие, но ведь время летит незаметно — скоро и с ухажерами начнут знакомить.

Российский певец Алексей Чумаков признался, что переживает за будущее своих подрастающих дочерей и с опаской ждет того момента, когда они начнут общаться с мальчиками. Своими переживаниями из-за отцовства Чумаков поделился в программе одного из федеральных каналов.

Супруга Юлия Ковальчук подарила Чумакову двух дочек. Как шутит сам исполнитель, у него дома теперь есть девочка, девушка и женщина, а представительниц прекрасного пола он понимает лучше, чем пацанов.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», — так ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.

Певец заметил, что он и сам «муж», а значит и тесть его когда-то мог ненавидеть. Один из ведущих программы — комик Илья Соболев поспешил успокоить родителя, что не все парни такие же плохие как Чумаков.

Чумаков и Ковальчук воспитывают двух девочек. Старшую зовут Амелия, а младшую — Алисия.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ковальчук не оставляет мужа одного присматривать за детьми.