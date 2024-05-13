«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 116 0

Сергей Шойгу рассказал, что на собрании президент РФ подвел итоги работы

«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Что он сказал перед своим переходом на новую должность?

Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначили секретарем Совета безопасности РФ. На заключительном собрании президента России Владимира Путина с бывшим составом правительства он сделал последнее заявление в качестве министра, видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет», — рассказал Шойгу.

По его словам, на собрании проводили оценку работу Правительства в условиях прошлых и нынешних ситуаций.

«Это подведение определенных итогов, а если быть точнее, определенного этапа, который венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета», — отметил Шойгу.

Отметим, что прежде секретарем Совета безопасности был Николай Патрушев. На место министра обороны президентом был предложен Андрей Белоусов.

Напомним, что Шойгу занимал пост министра обороны России с 2012 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил биографию нового министра обороны РФ.

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«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

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