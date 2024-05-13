«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

Что он сказал перед своим переходом на новую должность?

Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначили секретарем Совета безопасности РФ. На заключительном собрании президента России Владимира Путина с бывшим составом правительства он сделал последнее заявление в качестве министра, видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет», — рассказал Шойгу.

По его словам, на собрании проводили оценку работу Правительства в условиях прошлых и нынешних ситуаций.

«Это подведение определенных итогов, а если быть точнее, определенного этапа, который венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета», — отметил Шойгу.

Отметим, что прежде секретарем Совета безопасности был Николай Патрушев. На место министра обороны президентом был предложен Андрей Белоусов.

Напомним, что Шойгу занимал пост министра обороны России с 2012 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил биографию нового министра обороны РФ.