МВД России объявило в розыск правнучку Героя СССР Чкалова

В розыск объявлена правнучка летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

В середине апреля в отношении Богдановой было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к террористической деятельности». Женщина подтвердила эту информацию на странице в соцсетях.

До этого Дарья Богданова в ходе интернет-дебатов призвала нанести по Москве ядерный удар. Родственница Героя СССР считает, что это станет «прекрасным завершением конфликта» на Украине. Причем в этом городе живут ее мать и бабушка, но это не останавливает Богданову. Она также призналась, что уже давно спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из базы розыска МВД России пропали карточки президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.