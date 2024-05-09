Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко

Из базы розыска МВД РФ исчезли карточки президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. С 9 мая по запросу не предоставляются результаты.

«По вашему запросу нет информации», — сообщается при введении фамилий Зеленского и Порошенко.

Владимира Зеленского и Владимира Порошенко несколько дней назад, 4 мая, МВД России внесли в базу розыска. Указывалось, что украинские политики объявлены в розыск по уголовным делам, но конкретные статьи не были уточнены.

Также был объявлен в розыск командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Последний известен тем, что приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» во время боевых действий в Мариуполе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия больше не рассматривает Зеленского как человека, с котором может подписать какие-либо мирные договоры. К тому же даже на Западе понимают, что это уже «списанный и отыгранный персонаж».