Раскрыла все карты: звезда шоу «Холостяк» Клюкина назвала имя своего первенца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Модель Дарья Клюкина назвала своего сына Александром

Раскрыла все карты: звезда шоу «Холостяк» Клюкина назвала имя своего первенца

Фото: Instagram* / klyukina_d

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Модель обычно редко делится эмоциями от материнства с подписчиками.

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина раскрыла имя своего первенца в своих социальных сетях. Телезвезда впервые стала мамой еще в апреле этого года, но поделиться счастьем с публикой она решила частями.

Победительница шестого сезона реалити-шоу изначально призналась фанатам в своей беременности еще в ноябре 2023 года, сейчас же она назвала имя ребенка — Александр. Уральская модель редко делится своими чувствами по поводу материнства с поклонниками, о чем она рассказывала после рождения сына.

«Мне не сразу хотелось делиться новостью о рождении. Казалось, что в роддоме мы спрятаны от всего мира», — признавалась тогда телезвезда Дарья Клюкина.

Тогда 30-летняя модель все же поблагодарила поклонников за слова поддержки, рассказав, что ей было очень приятно.

Телезвезда замужем за топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым еще с 2019 года — сама же свадьба прошла в Италии. Она рассказывала, что во время летнего путешествия пыталась скрыть от мужа свою беременность.

Все ради того, чтобы преподать ее как-нибудь необычно, но тогда Чопов «раскусил» ее по походке, признается модель родом из Карпинска, не помогли даже темные солнцезащитные очки.

Ранее 5-tv.ru писал, как модель опубликовала первый снимок с новорожденным ребенком, но тогда она умолчала как пол, так и имя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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