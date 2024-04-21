«Наше счастье»: Дарья Клюкина впервые стала мамой

Звезда «Холостяка» уже опубликовала первый снимок с новорожденным ребенком.

Дарья Клюкина — модель и победительница шестого сезона реалити-шоу «Холостяк» — впервые стала мамой. Блогер уже успела поделиться с фанатами радостным событием, выложив в соцсетях фотографию с малышом.

Женщина находится в браке с топ-менеджером «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым. Еще в ноябре 2023 года она сообщила подписчикам, что они скоро станут родителями. Дарья не скрывала свое положение и активно публиковала фотокарточки с округлившимся животиком.

На последнем снимке видна только ручка крошки, которую бережно придерживает новоиспеченная мама, и одежда с надписью «Наше счастье». Пол ребенка модель не сообщала, но по комбинезону голубого цвета можно сделать вывод, что Клюкина родила сына. На это может указывать и подпись к фото — сердечко в таком же оттенке.

Поклонники ждали ее свадьбы с Егором Кридом, за сердце которого Клюкина и боролась в реалити-шоу, но у судьбы были свои планы.

Дарья Клюкина родила первенца. Фото: Instagram* / klyukina_d

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Клюкина радикально высказалась о материнстве.

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