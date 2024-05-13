Самый неловкий момент в жизни: женщина похудела на 39 килограммов после замечания

Попутчик в самолете не смог воздержаться от колкости в адрес дамы.

Жительница Великобритании Ди Учунджю решила всерьез заняться своей фигурой после замечания в ее адрес из-за ее лишнего веса. Об этом она рассказала изданию The Mirror.

По словам женщины, она сбросила 39 килограммов. Однажды во время рейса ей досталось место посередине, это не понравилось одному из попутчиков. Он заявил, что «не желает сидеть рядом с толстым человеком, который занимает не только свое, но и его место».

«Это был самый неловкий момент за всю мою жизнь. Никто никогда раньше не комментировал мои формы, хотя я всегда знала о своей проблеме. Какой бы неприятной та ни была, это то, что было мне необходимо», — поделилась британка.

Женщина призналась, что ее вес составлял на тот момент 108 килограммов. Избыточный вес у матери двоих детей был вызван привычкой употреблять фастфуд и постоянным стрессом, связанным с воспитанием сына, у которого был синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также диспраксия.

Для начала своего оздоровления женщина решила сделать привычку каждый день проходить по 800 метров. Она также изменила свой рацион, заменив полуфабрикаты на свежие продукты. Теперь она готовит еду сама, стараясь избегать фаст-фуда.

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