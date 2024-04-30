Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына

Сын певицы решил провести отдых с возлюбленной в Дубае.

Знаменитая певица Ирина Дубцова осталась довольна выбором сына на сердечном фронте. Ее тронули фотографии, которые молодые возлюбленные прислали с майских праздников в Дубае, пишет издание 7Дней.ru.

Сын Ирины — Артем Черницын — встречается с чемпионкой по бальным танцам Тоней Худяковой. Девушка опубликовала их совместные фотографии на фоне главных достопримечательностей города у себя в блоге.

«Вместе — наше любимое место», — подписала девушка снимки.

Ирина Дубцова первая отреагировала на фото милой пары.

«Мои», — подписала певица.

Поклонники согласились с мнением звезды.

«Какая же Тоня красивая»;

«Вы замечательная пара. Я вижу, что вы очень уверены друг в друге, самое главное, чтобы любовь между вами сохранялась на всю жизнь»;

«Вы действительно замечательная пара и идеально подходите друг другу. Желаю вам дальнейшего семейного счастья», — пишут фанаты.

Артем Черницын и Тоня Худякова. Фото: Instagram* / tonyahoodyakova

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Дубцова негативно отреагировала на слова поклонников о ее самочувствии.

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