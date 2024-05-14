Поклонники обвинили Викторию Бекхэм в лицемерии: что случилось

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Heat World: Виктория Бекхэм подверглась критике после выпуска коллекции одежды

Поклонники обвинили Викторию Бекхэм в лицемерии: что случилось

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Недавно жена знаменитого футболиста выпустила новую коллекцию одежды с известным брендом.

Жену знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма — Викторию обвинили в лицемерии после запуска ее новой коллекции одежды с известным брендом. Поводом стала ограниченная размерная линейка нарядов, об этом сообщило издание Heat World.

Сама певица до выпуска неоднократно отзывалась, что стремление женщин быть худыми — это устаревшая тенденция, в современном мире распространено здоровое тело с естественными формами.

Она много времени проводила в Майами, где ее муж основал футбольный клуб, и восхищалась тем, как выглядят местные девушки. Дамы не стыдись своих пышных форм и, по мнению Виктории, это прекрасно.

Однако коллекция одежды звезды не позволит более объемным женщинам носить ее наряды. Поклонники разочаровались, когда обнаружили, что самый большой размер только 12-й по британской системе, у нас это 46-й.

Это вызвало волну критики в сторону Виктории, ее обвиняли в отсутствии бодипозитивных взглядов.

По словам знаменитости, проблема скрывалась еще в самом бренде, который не известен своими линейками плюс-сайз, но певица намерена изменить эту ситуацию и обсуждает с командой, как можно расширить ассортимент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дэвид Бекхэм вынес на руках свою жену из клуба после празднования ее 50-летия.

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