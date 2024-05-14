Градусники детям не игрушка: в Новом Уренгое ребенок проглотил ртуть

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Ребенок из Нового Уренгоя попал в больницу с ртутью в желудке

Градусники детям не игрушка: в Новом Уренгое ребенок проглотил ртуть

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В каком состоянии находится мальчик?

В Новом Уренгое маленький ребенок разгрыз градусник и проглотил ртуть, об этом сообщила пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы, куда поступил пациент.

«К счастью, проглоченная ртуть не опасна, токсичны только ее пары. Поэтому ребенка обследовали и оставили на несколько дней под амбулаторным наблюдением. Шарики ртути, попавшие в желудок, транзитом проходят через пищеварительный тракт и выходят с калом. Когда врачи убедились, что здоровью мальчика ничего не угрожает, наблюдение сняли», — цитирует сообщение URA.RU.

Отмечается, что сотрудники ОМВД фиксируют подобные обращения к медикам. В ряде случаев это приравнивается к тому, что родители недобросовестно исполняют свои обязанности.

Специалисты призывают взрослых не оставлять меленьких детей без присмотра, а также ограничить доступ к опасным предметам, лекарственным и химическим веществам.

Если человек контактировал с ртутью, то рекомендуется обратиться к врачу или в службу демеркуризации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что школьница упала в вентиляционную шахту заброшенного дома в Москве.

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