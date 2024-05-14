Закон принят: что сейчас происходит в Грузии после голосования в парламенте

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 53 0

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня депутаты в ходе пленарного заседания подрались из-за этого документа. Но все-таки одобрили.

Депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания в третьем и окончательном чтении проголосовали за принятие законопроекта об иностранных иноагентах. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

«84 за и 30 против. Закон (об иноагентах — Прим. ред.) принят», — подвел итоги голосования спикер парламента Шалва Папуашвили.

После объявления этого решения на улице перед парламентом на проспекте Руставели противники этого законопроекта стали еще громче выражать свое недовольство. Об обстановке в Тбилиси рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«На улице сейчас стало намного громче, потому что только что протестующие узнали, что закон об иноагентах принят в третьем чтении. Они как можно громче выражают свое недовольство, полиция пока не вмешивается в происходящее», — сказал он.

В понедельник, 13 мая, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Сорвать рассмотрение документа пытались протестующие. Вечером воскресенья они вышли на митинг к парламенту на проспекте Руставели и провели там ночь. Утром полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.

Сегодня в парламенте Грузии подрались депутаты во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Пленарное заседание в результате прервалось. Прежде 5-tv.ru опубликовал кадры драки.

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