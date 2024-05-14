Бортников рассказал о решениях по присутствию российских пограничников в Армении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Бортников: пограничники РФ останутся в Армении, но покинут линию разграничения

Бортников рассказал о решениях по присутствию российских пограничников в Армении

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Армянская сторона решила отказаться от пограничников из России в международном аэропорту Еревана Звартноц и осуществлять контроль полностью своими силами.

Российские пограничники сохранят присутствие в Армении. Об этом заявил кандидат на должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, выступая в Совете Федерации.

Он уточнил, что Армения попросила вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения. Россия решение уже приняла, также будет закрыт погранпункт в ереванском аэропорту Звертноц.

При этом, по словам Бортникова, пограничники из России останутся в Армении и займутся охраной границы с Турцией и Ираном.

Весной этого года Армения решила отказаться от российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц и осуществлять контроль полностью своими силами. Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пограничники должны оставить аэропорт до 1 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пашинян прокомментировал отношения России и Армении.

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