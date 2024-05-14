Обучающего зарабатывать блогера обманули мошенники на 150 тысяч рублей

Блогера Алену Ладогу, которая учит подписчиков зарабатывать, кинули мошенники на 150 тысяч рублей, сообщил источник 5-tv.ru. Женщина проходила курсы у наставников из Сочи Ивана и Дарьи.

После ее добавили в чат, где якобы находились и наставники, которые предложили своей ученице подарок, превратившейся в огромную неприятность.

У Ладоги приближался День рождения, и в честь этого ей подарили рекламу на канале у популярного коуча Саши Беляковой, которая заработала миллионы долларов на медитациях. Плюс ей пообещали поездку в США вместе с упомянутым блогером.

От такого предложения 41-летняя Алена отказаться была не в силах. Но нужно было и вложиться. По данным источника 5-tv.ru, подарок стоил один миллион рублей.

Блогер перевела аванс в размере 150 тысяч рублей и спустя время поинтересовалась, когда будет реклама. И тут фальшивые наставники сразу же вышли из чата.

Шокированная девушка сначала не поверила, что попала в сети мошенников и решила проверить профили наставников. Оказалось, что никнеймы не совпадали с реальными Иваном и Дарьей.

А мошенники тут же удалили переписку, но, благо, Ладога успела сделать скриншоты. Раскрыв правду, блогер незамедлительно обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве фокусник украл у девочки золотые украшения.