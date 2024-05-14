Обучающего зарабатывать блогера обманули мошенники на 150 тысяч рублей

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 27 0

Аферисты пообещали поездку в США своей жертве.

Обучающего зарабатывать блогера обманули мошенники на 150 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Блогера Алену Ладогу, которая учит подписчиков зарабатывать, кинули мошенники на 150 тысяч рублей, сообщил источник 5-tv.ru. Женщина проходила курсы у наставников из Сочи Ивана и Дарьи. 

После ее добавили в чат, где якобы находились и наставники, которые предложили своей ученице подарок, превратившейся в огромную неприятность.

У Ладоги приближался День рождения, и в честь этого ей подарили рекламу на канале у популярного коуча Саши Беляковой, которая заработала миллионы долларов на медитациях. Плюс ей пообещали поездку в США вместе с упомянутым блогером.

От такого предложения 41-летняя Алена отказаться была не в силах. Но нужно было и вложиться. По данным источника 5-tv.ru, подарок стоил один миллион рублей.

Блогер перевела аванс в размере 150 тысяч рублей и спустя время поинтересовалась, когда будет реклама. И тут фальшивые наставники сразу же вышли из чата.

Шокированная девушка сначала не поверила, что попала в сети мошенников и решила проверить профили наставников. Оказалось, что никнеймы не совпадали с реальными Иваном и Дарьей.

А мошенники тут же удалили переписку, но, благо, Ладога успела сделать скриншоты. Раскрыв правду, блогер незамедлительно обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве фокусник украл у девочки золотые украшения.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Обязан по закону: как заставить нерадивого отца выплачивать алименты
19:48
Чипсы из брокколи: как приучить детей питаться правильно
19:33
Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
19:21
Обучающего зарабатывать блогера обманули мошенники на 150 тысяч рублей
19:05
Депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров: главное
18:49
«Лишь бы не бегал»: как активная жизнь отражается на здоровье 93-летнего Краско

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
Новая афера Остапа Бендера: в Москве фокусник украл у девочки золотые украшения
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео