РФПИ и китайская компания договорились о партнерстве для выпуска вакцин в КНР

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Соответствующее объявление состоялось в преддверии государственного визита в Китай Владимира Путина.

РФПИ и китайская компания договорились о партнерстве для выпуска вакцин в КНР

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская фармацевтическая компания OncoGenerix договорились о партнерстве для выпуска вакцин НИЦЭМ имени Николая Федоровича Гамалеи в КНР. Соответствующее объявление состоялось в преддверии государственного визита в Китай Владимира Путина.

Китайская компания обладает крупнейшими производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарственных препаратов. Партнерство государств обеспечит трансфер технологий и производство в Китае ряда вакцин, разработанных российским научно-исследовательским учреждением в области эпидемиологии и микробиологии. Так центр сможет открыть в Китае свой отдел исследований и разработок. Это позволит фармацевтам на месте осуществлять адаптацию препаратов.

РФПИ сыграл ключевую роль в финансировании и международном продвижении вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», которые разработал Цент Гамалеи. Эти вакцины стали самым экспортируемым фармацевтическим препаратом в истории России.

«Партнерство РФПИ и OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок Центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей. РФПИ является наиболее активным партнером китайского бизнеса в России по количеству совместно реализованных проектов с компаниями из Китая.

РФПИ также играет ведущую роль в организации и проведении Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в том числе является сопредседателем Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, осуществляющего свою деятельность в рамках Комиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как продвигается экономическое сотрудничество России и Китая.

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