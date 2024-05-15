Мишустин назвал основной задачей выполнение указа по национальным целям развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основной задаче Правительства страны на встрече президента РФ Владимира Путина с новым кабинетом министров. По его словам, важно выполнить новый указ по национальным целям развития России и все остальные задачи, которые были поставлены в Послании Федеральному Собранию.

«Правительство Российской Федерации — это ваша (Владимира Путина) команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин.

Указ по национальным целям направлен на благополучие граждан России, экологии и экономики. Также он предусматривает повышение рождаемости и продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров. Восемь часов длилось заседание, на котором каждый претендент озвучил свою программу, а потом отвечал на вопросы депутатов.