Мишустин назвал основной задачей выполнение указа по национальным целям развития

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Новый состав Правительства сегодня встретился с президентом.

Мишустин назвал основной задачей выполнение указа по национальным целям развития

Фото: Астафьев Александр / ТАСС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основной задаче Правительства страны на встрече президента РФ Владимира Путина с новым кабинетом министров. По его словам, важно выполнить новый указ по национальным целям развития России и все остальные задачи, которые были поставлены в Послании Федеральному Собранию.

«Правительство Российской Федерации — это ваша (Владимира Путина) команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин.

Указ по национальным целям направлен на благополучие граждан России, экологии и экономики. Также он предусматривает повышение рождаемости и продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров. Восемь часов длилось заседание, на котором каждый претендент озвучил свою программу, а потом отвечал на вопросы депутатов.

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