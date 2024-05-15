Бойцы ВС РФ разобрались еще с одним немецким танком Leopard, который используют боевики ВСУ. 238-я бригада разбила технику с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б». Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Артиллерийская бригада атаковала технику управляемым снарядом «Краснополь». Leopard был разбит недалеко от населенного пункта Красногоровка. Высокую точность обеспечило использование БПЛА «Орлан-30». Им навели снаряд на цель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации.