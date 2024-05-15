Машина стала грудой металла: ужасная авария произошла в столичном Ясенево

В машине находились трое — двух из них выбросило из автомобиля из-за силы удара.

Страшная авария произошла в Москве на Тарусской улице в районе Ясенево. В результате аварии машина перевернулась. Шокирующие кадры попали в распоряжение сайта 5-tv.ru.

На месте происшествия работают медики. Информация по пострадавшим пока что уточняется. Как рассказали очевидцы, погибших нет, но в автомобиле находились три человека — мужчина и две женщины. Последних из-за силы удара выбросило из авто. У одной из пострадавших, предположительно, перелом позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге продолжается разбирательство по делу о падении автобуса в Мойку. На два месяца арестовали начальника автоколонны, которой принадлежало транспортное средство. Именно директор должен был отвечать за техническое состояние автобуса и за соблюдение режима труда и отдыха водителей.