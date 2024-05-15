Новый удар по «запасному»: принца Гарри и Меган Маркл объявили преступниками

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Принца Гарри и Меган Маркл объявили нарушителями закон» в США

Новый удар по «запасному»: принца Гарри и Меган Маркл объявили преступниками

Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA / ТАСС

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Пара пыталась оправдаться за свои деяния, но общественность убедить оказалось сложно.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл только вернулись из Нигерии в США, а вокруг их персон снова развязался скандал. Все дело в их благотворительном фонде Archwell. В распоряжении издания Page six оказались документы, в которых эту организацию признали «преступной».

Оказалось, что основатели фонда — Гарри и Меган — были объявлены «нарушителями закона». Соответствующий документ подписал прокурор Калифорнии Роб Бонт. Сейчас деятельность благотворительной организации приостановлена. Возможно, она будет и вовсе прекращена. Фонд должен заплатить штраф.

Причиной таких мер стала неуплата регистрационного взноса, а это весьма крупная сумма. К тому же младший сын короля Карла III и его супруга не подали годовой отчет о работе фонда.

Возвращение в США обернулось для пары неприятностями, но они решили сразу попытаться оправдаться, ссылаясь на некую техническую ошибку. Супруги заверили общественность и правоохранителей в том, что все документы они отправляли. Просто они где-то затерялись.

Однако убедить людей не удалось. Многие заметили, что фонд потерпел колоссальные потери за последний год. Из-за этого люди думают, что «запасной» принц и его жена не отправляли отчет.

Также критики считают, что скандал с фондом полностью затмил позитивный ход, в виде поездки в Нигерию. Именно по этой причине супруги не захотели признаваться в содеянном. Им нужно было сохранить позитивный эффект от их поездки в африканскую страну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему над Меган Маркл насмехаются знаменитости.

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