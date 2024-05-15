Позорный закон: как запрет на использование русского языка на Украине привел к геноциду

Ровно пять лет назад на Украине приняли закон о запрете русского языка. Чиновникам, педагогам, медикам и многим другим категориям граждан было запрещено говорить и писать по-русски.

Тем же, кто был не согласен с таким положением, устраивали настоящую травлю. С украинцами, сбежавшими от репрессий по языковому признаку, пообщалась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Журналист Светлана Пикта недавно переехала в Ярославль из Киева. В школе, где учились ее дети, запретили уроки русского языка. Светлана была против, и когда ее начали преследовать неонацисты, всей семье пришлось бежать.

«Они устраивали под нашим домом всякие флешмобы, во-вторых, ломали нам двери. Запугивали нас. Я очень боялась за детей», — рассказала Пикта.

И Светлана далеко не единственная, кому пришлось уехать с Украины, чтобы свободно говорить по-русски. Например, в центре Одессы, где еще недавно чаще всего звучала русская речь, ее услышать трудно.

«Были в Киеве. Практически весь Киев, ну, это очень большая редкость — услышать русскую речь», — говорит блогер Наталия Дуброва.

Курс на вытеснение русского языка украинские власти взяли уже давно, когда лишали его даже регионального статуса, запрещали в образовании, вводили квоты на вещание на радио и телевидении.

Но закон, подписанный Петром Порошенко, фактически заставляет людей не только говорить, но и думать по-русски.

«Это было сделано специально, чтобы разделить территорию и разделить население. Вложить ненависть у населения ко всему русскому», — подчеркнул руководитель Общественного одесского телевидения Александр Воскобойников.

С дымовыми шашками в руках националисты у стен Верховной рады в 2019-м скандировали в поддержку закона, который расколол Украину.

Говорить исключительно на украинском обязаны госслужащие, преподаватели, медики, продавцы. А те, кто не хочет или не может, становятся объектом травли. В отеле в Ивано-Франковске персонал отказывается говорить с постояльцами по-русски.

Петь по-русски тоже запрещено. Причем не только на профессиональных концертных площадках.

Русскую речь приравняли к правонарушению, за нее наказывают. А экс-депутат Верховной рады и вовсе предложила отправлять русскоговорящих граждан Украины в штрафбаты.

«Потому что такие люди заслуживают только одного — полную и абсолютную утилизацию», — заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

При этом киевские политики то и дело забывают про закон, который сами же и приняли. Вот, например, Алексей Гончаренко* говорит с парламентской трибуны на мове, а на онлайн-встрече с избирателями вдруг переходит на русский.

«Вы возьмите закон почитайте, он есть на сайте Верховной рады», — говорит Гончаренко.

Впрочем, цинизм и двойные стандарты — это привычная тактика киевских националистов.

«Это с точки зрения любого демократического государства совершенно неприемлемо. Потому что нарушает права людей на использование своего родного языка», — считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Пытаясь избавиться от русского языка, Украина фактически избавляется от собственных граждан, таких как Светлана. Она твердо решила, что не вернется туда, где у нее отнимают самое дорогое — родной язык.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.