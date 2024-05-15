Помочь нуждающимся: в России появится стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

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В России появится стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Сколько максимум процентов от дохода семьи могут составлять коммунальные платежи?

В России хотят зафиксировать единый стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей коммунальные платежи не должны превышать 10% дохода, а для всех остальных россиян — 15%.

Если на оплату уходит больше — человек будет иметь право на субсидию от государства. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму в связи с ростом долгов граждан и повышением тарифов.

Сейчас максимальный показатель затрат на ЖКХ для семей каждый регион определяет самостоятельно. Из-за этого, по словам экспертов, в дотационных областях траты граждан на коммунальные услуги зачастую больше, чем в субъектах с высоким уровнем жизни.

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