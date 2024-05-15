Продажи зарубежных активов РФ выросли семикратно и превысили миллиард долларов

Продажи российских активов за рубежом в первом квартале 2024 года выросли в семь раз. Сумма дохода превысила миллиард долларов. Агентство AK& M поделилось этими данными в отчете по рынку M& A. Документ появился в распоряжении издания РБК.

Объем подобных сделок достиг 158,6 миллионов долларов в первом квартале 2023 года. При этом количество сделок в этом периоде, но в 2024 году, упало с шести до четырех.

Самой крупной сделкой в этом году стала покупка доли в 26,19% у железнодорожной фирмы Globaltrans. Часть компании приобрел себе казахстанский инвестор Кайрат Итемгенов. Он выкупил доли у трех организаций с российскими владельцами.

Второй по величине сделкой стало приобретение кипрской фирмой Fedilco Group Limited дочерней компании МТС ЗАО «МТС Армения».

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