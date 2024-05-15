В Японии фиксируют быстрое распространение смертельно опасной болезни

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

NHK: в Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

В Японии фиксируют быстрое распространение смертельно опасной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Рост числа случаев заражения может быть связан с ослаблением мер защиты от COVID-19.

В Японии фиксируют рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком. При тяжелом течении заболевание может привести к отмиранию рук и ног, а также к летальному исходу. Об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года по 5 мая в Японии зафиксирован 801 случай заражения, а это в 2,76 раз больше, чем за такой же период 2023-го. За весь прошлый год врачи выявили 941 случай «острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания».

Специалисты пока не установили причины роста числа заражений, но они отмечают, что в связи с ослаблением ограничений, введенных в период пандемии COVID-19, выросло и число случаев фарингита, который вызван тем же типом бактерий. Эксперты призывают соблюдать профилактические меры, включая дезинфекцию и мытье рук при травмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые штаммы COVID-19 FLiRT из семейства «омикрон» распространяются по США. Коронавирус до сих пор считают страшной угрозой.

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