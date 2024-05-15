В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Росавиация заявила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.

В двух аэропортах Республики Татарстан утром 15 мая введены временные ограничения в работе. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск (по московскому времени — Прим. ред.), аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск (по московскому времени — Прим. ред.)», — написал он.

Кореняко добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация анонсировала возобновление авиасообщения между аэропортами Элиста и Жуковский с 28 марта. Российская авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы на самолетах Superjet 100 два раза в неделю. Безопасность полетов подтвердили в Минобороны, Госкорпорации по организации воздушного движения и Росавиации.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
9:36
В Японии фиксируют быстрое распространение смертельно опасной болезни
9:31
«Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию
9:30
Николаю Носкову не становится лучше в больнице
9:14
Симптом был один — усталость: у женщины нашли опасную болезнь после обычного обследования
9:10
Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео