В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Росавиация заявила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.
В двух аэропортах Республики Татарстан утром 15 мая введены временные ограничения в работе. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск (по московскому времени — Прим. ред.), аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск (по московскому времени — Прим. ред.)», — написал он.
Кореняко добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для этого.
Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация анонсировала возобновление авиасообщения между аэропортами Элиста и Жуковский с 28 марта. Российская авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы на самолетах Superjet 100 два раза в неделю. Безопасность полетов подтвердили в Минобороны, Госкорпорации по организации воздушного движения и Росавиации.
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