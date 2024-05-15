Невиданная мощь: какие возможности у новой баллистической ракеты РФ «Булава»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 47 0

Политолог Кошкин назвал Булаву ракетой почти судного дня

Невиданная мощь: какие возможности у новой баллистической ракеты РФ «Булава»

Фото: Министерства обороны РФ / ТАСС

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Военный эксперт рассказал, что ее разрабатывали не менее 20 лет.

Полковник в отставке Андрей Кошкин пролил свет на возможности новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в беседе с Lenta.ru. Он также рассказал о давней истории разработки нового вооружения.

Военный эксперт отметил, что «Булаву» испытывали очень долго, дольше, чем «Циркон» — гиперзвуковую противокорабельную ракету, появившуюся на вооружении у российской армии год назад.

Но, в отличие от последней, «Булава» считается практически ракетой судного дня, подчеркивает Кошкин, а разрабатывать ее начали еще в далеком 1998-м. 

«Она баллистическая, твердотопливная, размещается на подводных лодках высокого класса», — указывает на предназначение ракеты экс-полковник.

Внушительный стартовый вес в 37 тонны дополняется впечатляющей дальностью поражения — более девяти тысяч километров.

Кошкин отметил, что учения с ее участием приковывают взгляды не только российских зрителей, но и зарубежных. Более того, американцы наблюдают за пусками — «затаив дыхание», заключает экс-полковник.

Ранее 5-tv.ru писал, как в мае этого года «Булаву» приняли на вооружение российской армии. В 2023 же прошли испытания ракеты — запуск проводили с подводного крейсера «Император Александр III».

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