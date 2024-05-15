«Нейтральная линия»: в какую страну Россия перенесет Женевские дискуссии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин: Женевские дискуссии планируется перенести в СНГ

«Нейтральная линия»: в какую страну Россия перенесет Женевские дискуссии

Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что обсуждения вопросов по Закавказью должны проходить на нейтральной территории.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал, какие возможные площадки рассматриваются для проведения новых женевских дискуссий по Закавказью. В беседе с NEWS.ru дипломат указал, что уже достигнуты договоренности с некоторыми партнерами.

«Некоторые наши партнеры, в том числе из государств — членов СНГ, уже дали согласие принять их на своей территории», — отметил Галузин.

Страны Центральной Азии тоже рассматриваются благодаря тому, что они «выдерживают нейтральную линию» в отношении других участников обсуждений. Сейчас же, заявил дипломат, Россия вместе с абхазскими и южноосетинскими союзниками все еще обсуждают, какую страну выберут вместо Швейцарии.

Галузин подчеркивает, что российская сторона долго ждала, когда в Швейцарии перейдут на нейтральные рельсы в вопросе Украины и «деструктивных действий в отношении Москвы». Швейцарская сторона присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, затем играла на руку киевскому режиму, но последней каплей терпения стал созыв у себя Международной конференции по Украине, на которую не пригласили Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате утраты доверия к Берну как к посреднику в международных делах, Россия решила выбрать иную страну, где будут рассматриваться вопросы безопасности и стабильности Закавказья.

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