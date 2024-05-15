Клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 563 0

Накануне в столице задержали двух ее сотрудников — хирургов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В Москве опечатана клинка звездного хирурга Тимура Хайдарова «IQ Platique». Кадрами с места делится корреспондент 5-tv.ru.

Известно, что в столице накануне задержали двух сотрудников медицинского учреждения — хирургов. Один из них — молодой 28-летний специалист, второй — 45-летний заведующий отделением. В их отношении проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщает столичный Следственный комитет, врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандальный хирург Тимур Хайдаров не намерен прекращать оперировать. Однако в конце апреля 2024-го Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники, где работал хирург Тимур Хайдаров, на 90 дней.

Медучреждение привлекли к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

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