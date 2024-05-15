Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской
Зафиксировано семь прилетов в центре города.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что город Каменка-Днепровская подвергся массированному террористическому обстрелу со стороны украинских боевиков.
«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — отметил Балицкий в своем Telegram-канале.
Также известно о наличии пострадавших, однако их число не уточняется. На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Помимо этого, губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и следовать в укрытия или подвалы домов.
Каменка-Днепровская располагается на левом берегу Каховского водохранилища, рядом с Запорожской АЭС и Энергодаром.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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