Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что город Каменка-Днепровская подвергся массированному террористическому обстрелу со стороны украинских боевиков.

«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — отметил Балицкий в своем Telegram-канале.

Также известно о наличии пострадавших, однако их число не уточняется. На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Помимо этого, губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и следовать в укрытия или подвалы домов.

Каменка-Днепровская располагается на левом берегу Каховского водохранилища, рядом с Запорожской АЭС и Энергодаром.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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