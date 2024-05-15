Работино перешло под полный контроль российских войск
Населенный пункт взяли бойцы группировки «Днепр».
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. О результатах продвижения группировки «Днепр» рассказали в Минобороны РФ.
«Полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.
В результате киевский режим понес потери: до 25 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), два автомобиля, а также гаубица M777 производства США.
Кроме того, российские бойцы освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Там ВСУ за сутки потеряли до 125 боевиков, а также несколько единиц различной техники, в том числе западной.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru президент Чехии Петр Павел призвал остановить конфликт на Украине.
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