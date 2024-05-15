Белоусов обсудил с главой Минобороны Белоруссии военное сотрудничество

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Коллеги провели переговоры по телефону.

Белоусов обсудил с главой Минобороны Белоруссии военное сотрудничество

Фото: Насибулин Рамиль / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Новый министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры по телефону со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

«Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений», — отмечено в публикации.

Обсуждению подверглись вопросы военного и военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии по линии военных ведомств.

Также сообщается, что министр обороны России подчеркнул особые отношения между вооруженными силами соседних государств. Кроме того, Белоусов пригласил Хренина приехать с визитом в Москву.

Накануне министр Белоруссии поздравил Белоусова с назначением на должность главы Министерства обороны России. Указ о назначении бывшего первого вице-премьера России на эту должность был подписан президентом РФ Владимиром Путиным накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны России связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней
21:51
«Дают картошку и котлетку»: Настасья Самбурская попала в тюрьму
21:35
Путин провел встречу с экс-членами правительства
21:19
Белоусов обсудил с главой Минобороны Белоруссии военное сотрудничество
21:17
В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
21:04
На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
«Я ее не буду петь!» — как в группе «Город 312» появился хит «Останусь»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео