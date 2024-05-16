«Чудовищное преступление»: Путин отреагировал на покушение на Фицо

Российский лидер выразил словацкому премьеру слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления.

В Кремле отреагировали на покушение на Роберта Фицо. Владимир Путин в своей телеграмме назвал это «чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий». Российский лидер попросил передать слова поддержки словацкому премьеру и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции, которая длилась большее трех часов, Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо.