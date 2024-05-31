Премьера Словакии Фицо отпустили из больницы домой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 57 0

Политика уже перевезли в Братиславу.

Премьера Словакии Фицо отпустили из больницы домой

Фото: Radovan Stoklasa / ТАСС

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение в середине мая, перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу. Об этом сообщило местное издание Dennik N.

«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — написали авторы в материале.

В больнице подтвердили, что премьер действительно отправился домой.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.

В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Позднее мужчина утверждал, что хотел лишь ранить Фицо, чтобы тот не мог более исполнять свои обязанности. Цинтула признал вину и пояснил, что совершил покушение по политическим мотивам.

Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние.

Операция по его спасению длилась почти четыре часа и прошла успешно, после пациента ввели в медикаментозную кому. На следующий день после атаки состояние Фицо стабилизировалось. Через несколько дней он уже был в сознании и общался с посетителями.

Премьер Словакии известен последовательной критикой политики Запада относительно украинского конфликта. Фицо считает, что вложенные в Киев деньги европейских государств потрачены зря и высказывается против вступления Украины в НАТО.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что покушение на Фицо — это попытка убрать политика, защищающего национальные интересы своей страны и потому неугодного либеральным элитам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета Раиси.

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