Он выразил уверенность, что прокатившаяся по миру волна атак на политических деятелей — звенья одной цепи.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о западном следе в готовившемся нападении на лидера правящей партии страны Бидзина Иванишвили. Во время конференции он упомянул недавний телефонный разговор с еврокомиссаром Оливером Вархели, намекавшем ему о неких предстоящих терактах в закавказском государстве.

Также грузинский политик выразил уверенность, что прокатившаяся по миру волна атак на политических деятелей — звенья одной цепи.

«За последнее время произошло два теракта. Один — в Словакии, другой — в США. Это общий почерк, характеризующий глобальные политические силы. Поэтому, конечно, опасности есть, и начатое расследование показывает, что эти опасности актуальны и для Грузии», — заявил Кобахтдзе.

По мнению политика, среди западных партнеров Грузии есть силы, которым не нравится позиция страны по ситуации на Украине. Известно, что Тбилиси призывает НАТО и его союзников начать открытый диалог с Москвой как можно быстрее. Одновременно сотрудники госбезопасности Грузии имеют данные, что готовившееся покушение могло организовываться при участии наемников из так называемого «Грузинского легиона»*, который воюет на Украине в союзе с боевиками ВСУ.

* — организация признана террористической и запрещена в России