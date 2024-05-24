Путин назвал «политической пургой» слова еврокомиссара о судьбе Фицо

Кризис в самочувствии получившего ранение премьер-министра Словакии миновал. Врачи наблюдают у Фицо улучшения.

Президент России Владимир Путин назвал политической пургой слова еврокомиссара, упоминавшего в беседе с премьер-министром Грузии покушение на премьера Словакии.

Как удалось выяснить журналистам, один из еврокомиссаров в телефонной беседе, посвященной закону об иноагентах, попытался запугать премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе намеком на инцидент, произошедший с Фицо.

По словам официального представителя грузинской стороны, еврокомиссар обмолвился, что в случае, если страна займет иную, отличную от большинства сторону в ключевом вопросе, «его может постигнуть участь Фицо».

«В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, упомянул: «Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным», — рассказал Кобахидзе.

Владимир Путин, комментируя рассказанное Кобахидзе, подчеркнул — еврокомиссары нередко «несут пургу», которая не стоит того, чтобы ее воспринимали всерьез.

«Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто, и все», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии