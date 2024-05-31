В больнице подтвердили: премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Премьер Словакии Фицо переведен на домашнее лечение

В больнице подтвердили: премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Wlodarczyk

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

В середине мая на него состоялось покушение — в политика выстрели несколько раз.

Раненого премьера Словакии Роберта Фицо выписали из больницы города Банска-Бистрица, о чем подтвердили в самом медицинском учреждении. Отмечается, что политик уже находится на домашнем лечении.

«Разрешите сообщить вам, что премьер-министр в настоящее время находится дома под наблюдением», — говорится в появившемся сообщении на официальной странице учреждения в социальной сети.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.

В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Главу правительства экстренно госпитализировали в больницу.

После медики сообщали, что несмотря на тяжелое состояние премьера Словакии, он пошел на поправку уже 24 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как связано покушение на Роберта Фицо и крушение вертолета президента Ирана Раиси.

Тема:
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