В больнице подтвердили: премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение
Премьер Словакии Фицо переведен на домашнее лечение
Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Wlodarczyk
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В середине мая на него состоялось покушение — в политика выстрели несколько раз.
Раненого премьера Словакии Роберта Фицо выписали из больницы города Банска-Бистрица, о чем подтвердили в самом медицинском учреждении. Отмечается, что политик уже находится на домашнем лечении.
«Разрешите сообщить вам, что премьер-министр в настоящее время находится дома под наблюдением», — говорится в появившемся сообщении на официальной странице учреждения в социальной сети.
Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.
В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Главу правительства экстренно госпитализировали в больницу.
После медики сообщали, что несмотря на тяжелое состояние премьера Словакии, он пошел на поправку уже 24 мая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как связано покушение на Роберта Фицо и крушение вертолета президента Ирана Раиси.
- 31 мая
- Премьера Словакии Фицо отпустили из больницы домой
- 26 мая
- Премьеру Словакии Фицо 27 мая проведут контрольное обследование
- 26 мая
- Пугающие совпадения: как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета Раиси
- 24 мая
- Медики сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
- 24 мая
- Путин назвал «политической пургой» слова еврокомиссара о судьбе Фицо
- 24 мая
- «Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии
- 23 мая
- В ЕС напомнили премьеру Грузии Кобахидзе о судьбе Фицо
- 22 мая
- Хотят замести следы? Зачем США пытаются вмешаться в дело о покушении на Фицо
- 22 мая
- Захарова прокомментировала обвинения в сторону России в покушении на Фицо
- 21 мая
- «В сознании и общается»: последние данные о состоянии премьера Словакии после покушения
Читайте также
42%
0.53 97.13
0.24
Нашли ошибку?